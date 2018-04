Lazio, Inzaghi: "Non si possono prendere 3 gol in 4'. C'è rammarico"

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dopo il clamoroso ko contro il Salisburgo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha provato a spiegare il perché dei tanti gol subiti in pochissimi minuti: "Una squadra che vuole andare in semifinale non può prendere il pareggio dopo 30 secondi e poi 3 gol in 4 minuti. Prendere 4 gol in 18 minuti complessivi non va bene. C'è sicuramente rammarico, ma bisogna mettercelo alle spalle. È stata una bella cavalcata, ma non ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo recuperare energie perché domenica c'è una partita importante come il derby".