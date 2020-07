Lazio, Inzaghi: "Non si può giocare ogni 2 giorni, è una gara all'eliminazione dei calciatori"

Conferenza stampa di fine stagione per Simone Inzaghi. Alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Napoli, il tecnico biancoceleste s'è complimentato con i suoi ragazzi per la stagione e ha parlato anche di questo anonimo finale di campionato: "La stagione è stata fantastica anche per come è cominciata. Un trofeo, undici vittorie consecutive, il ritorno in Champions e tanti obiettivi personali, anche dei giocatori, che possono essere centrati. L'augurio più grande è che la prossima stagione possa ricominciare con un calendario normale e con la gente allo stadio, i tifosi sono la linfa del calcio. Non si può giocare ogni due giorni, è una gara all'eliminazione dei calciatori".

