Lazio, Inzaghi: "Non vogliamo essere dipendenti da Immobile"

© foto di Giacomo Morini

10 gol sui 18 segnati in campionato dalla Lazio portano la firma di Ciro Immobile. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha analizzato la capacità della squadra di fare a meno del proprio bomber principe: "Dobbiamo cercare di portare tanti uomini in zona gol. Immobile è il nostro leader, il nostro bomber, che comunque si mette sempre al servizio della squadra. Correa ne ha fatti 3 ma ne avrebbe potuti fare molti di più. Poi c'è Caicedo che fa sempre la sua parte. Voglio gol dai centrocampisti e dai difensori, non vogliamo essere Immobile dipendenti".