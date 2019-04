Lazio, Inzaghi: "Oggi abbiamo rischiato una beffa. Il rigore per noi c'era"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita di Lazio-Sassuolo, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico di Roma. Queste le sue parole: "In questa partita ho optato per alcuni cambi, ma in campo non si sono percepiti. Io ho visto una grande squadra che meritava molto di più di quello che ha raccolto. È un momento un po’ così e non dobbiamo mollare, con il Sassuolo si stava materializzando una beffa in campo. Bisognerà analizzare le reti subite, ma da allenatore sono soddisfatto di come i miei uomini sono stati in campo".

Su Lulic: "Lulic è un combattente, non molla mai, se deciderò di farlo riposare ci sarà Durmisi che si sta allenando bene e anche oggi avevo pensato a un possibile avvicendamento tra i due. Abbiamo surclassato una squadra in gamba come il Sassuolo, i numeri dicono questo, anche se purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le azioni che ci sono capitate".

Sul rigore: "Nella situazione del rigore Abisso aveva visto bene, poi Manganiello l’ha chiamato al VAR, a mio parere il rigore c’era. L’ultimo episodio non l’ho ancora chiesto, ma i miei ragazzi mi hanno detto che l’arbitro l’aveva verificato e non aveva ravvisato nessuna irregolarità".

Sulla classifica: "La squadra oggi ha disputato una bellissima partita, non me la sento di rimproverare nulla. Vincendo il recupero dell’Udinese potremmo compiere un bel balzo in avanti in classifica, c’è grande fiducia, dobbiamo credere in quello che facciamo. La prestazione oggi c’è stata, dopo il gol di Berardi all’ultimo siamo riusciti a pareggiarla e infine stavamo per ribaltarla all’ultimo secondo. È poco ottenere un punto tra la partita di Ferrara e quella di oggi, con la SPAL qualche critica poteva esserci, ma oggi la squadra ha fatto quello che avevo chiesto".