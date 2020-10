Lazio, Inzaghi: "Oggi grandissima prova. Atalanta? Risultato bugiardo l'altra sera..."

vedi letture

"Grandissima prova di carattere, siamo rimasti in dieci e con gli uomini contati. Contro una corazzata come l'Inter ai ragazzi non posso rimproverare nulla e anche quest'anno la Lazio farà la sua stagione, ci farà divertire". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio dopo il pareggio contro l'Inter ai microfoni di 'Sky'. "Sappiamo l'Inter che squadra è e che mercato ha fatto, ma noi con la nostra qualità e la nostra voglia vogliamo stare al pari delle altre".

Atalanta difficile da fermare?

"Sta facendo un grandissimo percorso, con un episodio favorevole facevano una semifinale di Champions che era meritata. Sta meritando quello che sta creando".

Ma dal punto di vista del gioco cosa ha di speciale?

"Penso che abbia un gioco molto organizzato, ma ha anche acquisito una grande convinzione. Nonostante questo, credo che il risultato dell'altra sera non sia quello più giusto per quanto visto in campo".