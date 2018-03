Lazio, Inzaghi: "Onore a questo gruppo, ai quarti con grande merito"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la grandissima gara, andiamo ai quarti di finale con merito. Abbiamo fatto un'ottima gara ed è una vittoria meritata. Siamo stati bravi a preparare le gara con il giusto atteggiamento, sbagliando qualche gol poteva disunirci invece non è successo. Onore a questo gruppo che ha vinto la Supercoppa, in campionato è in zona Champions ed è ai quarti di Europa League. Vediamo cosa succederà al sorteggio, andremo avanti più che possiamo in Europa. Siamo stati molto concreti e lucidi. Luis Alberto ha grande qualità, Immobile e Felipe Anderson ci hanno dato poi una grande mano. Immobile poteva segnare anche questa sera ma ci hanno pensato anche gli altri calciatori".