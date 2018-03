Lazio, Inzaghi: "Orgoglioso dei ragazzi, la delusione è normale"

© foto di www.imagephotoagency.it

“Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno dato tutto”. Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato attraverso Lazio Style Channel la prestazione della sua squadra dopo il ko ai rigori contro il Milan in Coppa Italia. “Tenevamo molto a raggiungere la finale ed è un peccato uscire in questo modo. Il rammarico è non aver segnato nei primi 15 minuti a San Siro, l’avremmo meritato. Complimenti al Milan, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. È normale che ci sia delusione per aver perso l'accesso alla finale ai rigori”, ha poi aggiunto l'allenatore biancoceleste.