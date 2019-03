Lazio, Inzaghi: "Pareggio inutile, deluso dal risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina che non serve granché alla Lazio che, in attesa del recupero contro l'Udinese, si vede scavalcare da Atalanta e Torino ma mantiene aperta la striscia di risultati positivi tornando a guadagnare punti lontano dall'Olimpico dopo oltre un mese. Ai microfoni di Sky è stato Simone Inzaghi ad analizzare il match contro i viola: "Sono molto arrabbiato nel vedere una squadra giocare così. Sono deluso dal risultato, dopo un primo tempo così avremmo meritato di vincere: le altre corrono e non abbiamo il tempo di fermarci. La Fiorentina è in forma, ma nella ripresa abbiamo perso il ritmo. Abbiamo trovato un Terracciano in serata di grazia mentre Strakosha non ha fatto una parata. Peccato perché siamo andati 5 volte alla conclusione, ma abbiamo preso gol su un contrasto perso sulla fascia. Sono felice per il gioco ma deluso per un pareggio che non serve a nulla. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo" ha dichiarato. Infine una considerazione su Correa: "E' molto giovane, ha grandi margini di miglioramento. Lui è sempre disponibile, ma deve migliorare in fase realizzativa, un giocatore come lui deve alzare la media gol" ha concluso