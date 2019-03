Lazio, Inzaghi: "Pari che ci complica la classifica. Meritavamo i tre punti"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina: "Nel secondo tempo abbiamo perso un po' di fluidità. Sono rammaricato per il risultato. Dovrei essere contento di come abbiamo giocato ma avremmo dovuto fare tre punti. Li meritavamo. Strakosha non ha dovuto fare un intervento. Abbiamo avuto cinque occasioni: Terraciano ha fatto dei miracoli ed è stato molto bravo. Se non si vince una partita così bisogna farsi delle domande. Questa gara ci complica la classifica, le altre corrono. Non ricordo una squadra che è venuta qua ad imporre il suo gioco. Appena abbiamo smesso di palleggiare abbiamo perso qualche pallone, siamo usciti frettolosamente e abbiamo subito gol. Dovevamo marcare meglio Muriel. Ai miei difensori però posso dire poco, non abbiamo concesso quasi nulla, quindi mi viene difficile criticare. Penso che nel derby tutti si siano divertiti a vedere giocare la squadra così. E anche oggi abbiamo fatto un'ottima partita rispettando la Fiorentina. Normale che poi se pareggi ne esci arrabbiato. Ho inserito Badelj per recuperare palleggio nella seconda frazione, ma dopo l'1-1 abbiamo avuto poca forza per ripartire e tornare in vantaggio. Gli infortunati? Caicedo ha avuto dei giramenti di testa e un virus intestinale. Non riusciva nemmeno a scaldarsi. Lulic l'ho cambiato io, non mi aveva chiesto il cambio. Aveva stretto i denti per esserci oggi. Acerbi? Tutto sotto controllo. Radu ha sentito leggermente qualcosa ma il dottore non mi sembrava preoccupato".