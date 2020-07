Lazio, Inzaghi: "Parlare di scudetto ora è azzardato, pensiamo a raggiungere la Champions"

La Lazio, dopo Milan e Lecce, perde anche contro il Sassuolo: terza sconfitta consecutiva per i biancocelesti, costretti ora a dire addio ai sogni tricolori guardandosi dal possibile sorpasso di Atalanta e Inter. Un periodo complicato quello vissuto dalla Lazio che neanche l'allenatore, Simone Inzaghi, riesce a spiegarsi fino in fondo: "Non ne abbiamo di più, la squadra ha dato tutto in campo. Purtroppo in questo momento non basta e l'episodio non ti premia. Bisogna fare tutti quanti di più, in questi giorni abbiamo parlato tanto. È un periodo particolare, non dobbiamo disunirci anche se dispiace aver fatto 3 sconfitte consecutive. Non dobbiamo mollare, dobbiamo fare qualche punto in più. Abbiamo fatto copia e incolla di Lecce, il Sassuolo si è potuto permettere di cambiare 9 giocatori. Guardiamo avanti e speriamo che qualcuno possa rientrare per darci una mano. Così si perde lucidità, si vede perché sbagliamo scelte importanti" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

È stato sbagliato qualcosa durante la pausa?

Non c'è mai stato uno stop così, era difficile capire come riprendere. I giocatori si sono allenati da casa durante il lockdown, abbiamo ricominciato ma poi sono arrivati gli infortuni. Adesso mancano gli uomini e non la voglia. Si vedono le difficoltà sui gol presi, dobbiamo migliorare e non mollare. Mancano 6 partite fino alla fine, gli infortuni ci hanno danneggiato ma non deve essere un alibi.

Qual è l'obiettivo?

Dobbiamo fare ancora qualche punto e raggiungere il nostro scudetto che è la Champions. Adesso parlare di titolo è azzardato, a differenza di prima dello stop quando ho detto che ci avremmo creduto fino alla fine

Come gestire lo stress?

Non ci credo molto, la Lazio ha giocato partite importanti e fatto finali. Il problema sono le assenze, ero molto preoccupato per lo stop di oltre 3 mesi con i giocatori sul divano. Le rotazioni sono fondamentali in questo momento in cui si gioca ogni 3 giorni. Penso che forse si poteva fare meglio.

E' un problema di rosa?

La rosa è questa, prima dello stop eravamo primi in classifica e perso una sola partita. Non abbiamo rinunciato all'Europa League volontariamente. Per affrontare la Champions avremmo bisogno di ampie rotazioni, che in questo momento non ho.