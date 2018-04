Lazio, Inzaghi: "Parolo a rischio per l'Atalanta. Radu sarà titolare"

© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della situazione di alcuni singoli: "Con Parolo fuori ci mancherà un giocatore importante ma abbiamo avuto sempre qualche defezione. Lui è uno di quelli che non avrebbe dovuto giocare con la Samp, ha voluto esserci a tutti i costi e si è fermato. È un problema non di poco conto, non so se ce la farà con l'Atalanta. Lukaku si è allenato bene, mi ha dato buone sensazioni e domani vedremo. Radu sta bene e credo che giocherà dall'inizio".