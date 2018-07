Lazio, Inzaghi: "Partenza più complicata non poteva esserci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima con la Juventus, la seconda col Napoli. Questo l'inizio del calendario della Lazio che Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha così commentato: "Partenza più complicata non poteva esserci; andremo infatti ad affrontare le due migliori classificate dello scorso campionato, due squadre che pochi mesi fa erano arrivate a totalizzare rispettivamente 95 e 91 punti in classifica, facendo registrare un autentico record. Dal canto nostro, lavoreremo ancor più duramente per farci trovare pronti all’inizio della nuova Serie A”.

