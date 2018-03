Lazio, Inzaghi: "Partita non facile, bravi noi a rimanere lucidi"

Fonte: Sky

La Lazio dilaga con il Benevento nella ripresa dopo aver visto i fantasmi nonostante l'immediata espulsione di Puggioni. Simone Inzaghi, a Sky, spiega: "Avevo messo in guardia i ragazzi che non sarebbe stata una partita facile - dice l'allenatore laziale -. Avremmo dovuto evitare di prendere quei due gol, ma siamo stati bravi a restare lucidi e a vincere un match molto importante. Sto cambiando poche volte per dare più certezze ai ragazzi. L'anno scorso avevamo solo una partita a settimana e avevamo quindi più tempo per provare, quest'anno no. Ho l'opportunità di scegliere in ogni caso. Oggi ho optato per lasciare fuori Milinkovic-Savic per i problemi che ha avuto, senza contare i giocatori in nazionale. Abbiamo giocato tante partite, arrivando ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Ho provato ad alternare più giocatori possibili".

Che atmosfera si aspetta allo stadio in vista del match di Europa League?

"A Salisburgo lo stadio è già esaurito. Ma penso che i nostri tifosi, che sono sempre stati importanti, ci daranno una grande mano. Ci aspettiamo un grandissimo calore, i ragazzi se lo sono meritato".

La differenza di rendimento di Immobile tra Lazio e Nazionale?

"Qualcuno dice che a livello internazionale non segna, ma non è vero vedendo quello che fa in Europa League. Fa rumore il fatto che non segni per due partite, ma ce lo teniamo ben stretto: è uno dei nostri leader e deve ancora fare tanti gol".

Obiettivo Champions: quale la strada più semplice per centrarlo tra Serie A ed Europa League?

"Sicuramente il campionato non lo abbandoniamo, abbiamo fatto partite ottime e forse meriteremmo di avere più punti di quelli che abbiamo. Ma in Europa c'è stato un cammino in crescendo. Ora dovremo stare ben attenti a preparare i prossimi appuntamenti".