Lazio, Inzaghi: "Patric e Correa hanno un problemino. Stop Muriqi più breve di quello di Lulic"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo il successo ottenuto contro lo Spezia è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: "Avevo chiesto tigna alla squadra. Eravamo in controllo, non avremmo dovuto concedere il gol del 2-1 che ha riaperto la partita ma sappiamo che tutte le partite di Serie A sono insidiose."

Sulla prossima gara di Champions League.

"Sarà una gara molto importante, avremo due giorni e mezzo per recuperare energie e poi cercheremo di preparare la partita. Vogliamo gli ottavi di finale per la nostra società e per i nostri tifosi."

Sulla prestazione.

"Non c’è un calciatore che non abbia dato il massimo, tutti hanno raschiato il barile. Lo stesso Andreas Pereira si è sacrificato molto, era la prima partita da punta per lui."

Sugli indisponibili.

"Patric ha avuto un problemino ieri in rifinitura che non è riuscito a smaltire, Correa stessa cosa. Muriqi e Lulic mancheranno per un po' di tempo, il kosovaro sicuramente meno".

Sull'abbraccio Milinkovic-Cataldi.

"Non me ne sono accorto, penso che sia perché provano spesso insieme le punizioni. Loro due sono i nostri specialisti."