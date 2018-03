Lazio, Inzaghi: "Penalizzati dal Var, la classifica potrebbe esser diversa"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo il pareggio contro il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Premium Sport.

Sugli episodi: "Il rigore del Cagliari è indiscutibile, ma tante cose fanno pensar male. E' tutto il campionato che siamo penalizzati, ma pensiamo positivo. Ripartiamo dal gol al 95', senza pensare alla VAR. Continuiamo il nostro percorso. Guida ha detto che secondo lui il rigore non c'era, aveva visto lui. Non so cosa gli abbia detto Gavillucci. Così come non so la settimana scorsa Irrati cosa abbia detto a Banti contro la Juventus. Non voglio più commentarli questi episodi".

Non si vede più una Lazio pragmatica. "Nell'arco della partita di oggi il pareggio ci sta alla grande, forse abbiamo meritato di più. Stiamo creando tante occasioni, anche oggi. I presupposti ci sono stati, poi alla prima occasione la palla sbatte su Pavoletti e fanno gol. Le partite a volte con questi rigori prendono una brutta piega. Questo rigore, quello con la Juventus, quello col Torino, quello a Genova: sono tutti episodi che ci penalizzano, la classifica potrebbe essere diversa, ma non ci facciamo demoralizzare".

Manca serenità? "La serenità la fanno i risultati. In campionato venivamo da due k.o., ma i ragazzi stanno dando tutto ciò che hanno. Speriamo di arrivare alla vittoria al più presto".

Su de Vrij e l'antidoping: "E' qualcosa di burocratico, domani verrà chiarito senza conseguenze".