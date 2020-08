Lazio-Inzaghi, per La Gazzetta dello Sport il rinnovo di contratto non è una pura formalità

vedi letture

"Non è una pura formalità". La Gazzetta dello Sport definisce così la trattativa tra la Lazio e mister Simone Inzaghi per il rinnovo di contratto. Come evidenzia la rosea, l'accordo per andare avanti insieme c'è già da mesi, ma adesso dovrà essere effettivamente messo per iscritto visto che il tecnico biancoceleste è in scadenza fra un anno e ha attirato l'interesse di numerose big europee, Paris Saint-Germain in primis.

La durata del suo nuovo contratto con la Lazio? Almeno fino al 2023, con un ingaggio stagionale intorno ai 2,5 milioni netti più bonus e, soprattutto, con rinnovati programmi e ambizioni condivisi con la società.