Lazio, Inzaghi: "Persa gara importante, volevo di più dalla mia squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Spiace perché abbiamo perso una gara importante, una gara giocata bene da entrambe le squadre. A differenza dell'Atalanta abbiamo commesso errori individuali importanti, dobbiamo mantenere la calma, guardare al campionato, vogliamo che il nostro cammino per l'Europa non dipendi solo dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato. E' una stata una gara bella da vedere, giocata alla pari, è stato bravo Gollini sul tiro di Immobile, abbiamo commesso qualche errore, avrei voluto vedere di più dalla mia squadra, fino al 2-1 eravamo stati in gara secondo me molto bene".