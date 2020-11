Lazio, Inzaghi: "Peruzzi? In tutte le famiglie possono esserci incomprensioni"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato di Angelo Peruzzi, che ieri non si è presentato a Formello e starebbe riflettendo sul suo futuro dopo il caso Luis Alberto: "In tutte le famiglie ci possono essere incomprensioni, che spero si possano ricomporre".

Sulla formazione e le notizie dall'infermeria: "In questo momento non ho ancora notizie ufficiali, aspetto la comunicazione dei responsabili sanitari. L'unica cosa certa è che avrò a disposizione Ramos, che è un giocatore importante. Manca da 10 giorni e vedrò se impiegarlo subito o a partita in corso. Strakosha ha fatto un lavoro principale con i preparatori. è il nostro titolare, ma non gioca da 15 giorni. giocherà Pepe (Reina, ndr). Poi vedremo".