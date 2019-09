© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della gara contro il Genoa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della scarsa incisività sotto porta mostrata dalla sua squadra contro l'Inter: "Bisogna acquisirla negli allenamenti, bisogna avere più cattiveria e voglia di fare gol. Anche in allenamento deve essere sfruttata ogni occasione. Io sarei molto più preoccupato se la squadra non creasse, ai miei attaccanti dico che mi preoccupavo quando non avevo chance in gara. Abbiamo analizzato tutto, serve voglia di fare gol, abbiamo creato tanto però poi magari ci saranno partite dove non puoi creare tutte queste chance e devi fare gol nell'unica occasione che ci viene concessa".