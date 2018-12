© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di Milinkovic-Savic: "Il passato è passato. Nelle ultime partite ha avuto ottimi dati a livello di corsa e quantità. Probabilmente, come ho già detto, eravamo abituati al giocatore che segnava ad ogni gara. Sarà solo il campo che potrà far cambiare ogni valutazione, ma sono convinto che presto rivedremo il vero Milinkovic-Savic. Correa e Luis Alberto insieme in campo? È una possibilità, sia a partita in corso che dal primo minuto".