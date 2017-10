Lazio, Inzaghi: "Primo tempo magnifico, felice per il gol di Nani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Premium Sport dopo la gara con il Benevento. "Sono contento per quello che stanno facendo i ragazzi, gara giusta nell'approccio perchè avevamo tutto da perdere in questa trasferta. Chiudere il primo tempo con tre reti di vantaggio è solo merito loro. Dobbiamo analizzare qualche calo come per esempio a Bologna, oggi un primo tempo magnifico ma poi scatta qualcosa in noi che non deve capitare. Prima del gol di Parolo eravamo ancora in bilico e dobbiamo analizzare le cose che non vanno. Nani? Si sta allenando nel migliore dei modi, si è messo al servizio della squadra integrandosi bene. Sono contento che abbia trovato la gioia del gol senza dimenticare che ci manca ancora Felipe Anderson. Immobile è normale che nel nostro modo di giocare si può alternare al fianco di diversi calciatori, è molto bravo ad attaccare lo spazio e può fare delle grandissime partite come lo scorso anno al fianco di Keita. Alla fine mi son fermato a parlare con Caicedo per quello di buono che ha fatto in quei dodici minuti che ha giocato, sta facendo così importanti soprattutto in Europa League".