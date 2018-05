Lazio, Inzaghi pronto a lanciare Caicedo nel momento più delicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque reti in poco più di 1100 minuti giocati e solo nove presenze da titolare. Stilare un bilancio della prima stagione di Felipe Caicedo in Italia è impresa piuttosto complicata, soprattutto perché non si può non tenere conto del Fattore Immobile, la macchina da gol più prolifica del campionato italiano e tra le più decisive in Europa. La strepitosa media realizzativa del bomber campano ha oscurato il trentenne ecuadoregno, costretto a recitare un ruolo di comparsa e a sfruttare solo gli spezzoni di partita concessi da Inzaghi per mostrare le proprie qualità.

Caicedo ha dato un contributo importante nella fase a gironi di Europa League. In campionato, invece, è stato impiegato in media per 27 minuti a partita. L'infortunio dell'ex Torino gli consegna un'opportunità forse unica e irripetibile nella sfida contro l'Atalanta, fondamentale crocevia per la conquista di un posto in Champions. La Lazio ha bisogno di una vittoria per tenere l'Inter a debita distanza e il mister piacentino si affiderà all'ex Sporting e Manchester City per raggiungere l'obiettivo e non essere costretto a giocarsi tutto in un vero e proprio spareggio all'ultima giornata.