Lazio, Inzaghi prova de Vrij tra i titolari. Immobile e Parolo accelerano

LaLazioSiamoNoi.it fa il punto sulla situazione infortunati e non in casa biancoceleste: a Formello occhi su diversi elementi in dubbio per la sfida all'Inter. Jordan Lukaku svolge esercitazioni tecniche con il pallone, è il più vicino al rientro, poi ci sono Immobile e Parolo, che allungano sulla fascia e quindi anche verso il recupero: per Ciro è il secondo giorno di fila in campo, ha sicuramente più chance del centrocampista, che comunque non molla e cerca di sovvertire le previsioni pessimistiche. Per Luis Alberto, rientrato ieri sera a Roma dal viaggio a Siviglia, le possibilità sono vicine allo zero. Lucas Leiva e Marusic sono invece pienamente a disposizione. Attenzione anche alle prove tattiche, dove Simone Inzaghi ha utilizzato Stefan de Vrij. L’olandese stamattina si è mosso al centro di una linea a tre completata da Luiz Felipe (ha scontato la squalifica) e Radu. Ma le vere esercitazioni tattiche scatteranno tra venerdì e la rifinitura di sabato.