Lazio, Inzaghi: "Qualche svista arbitrale ci ha penalizzato. Sfortunati con i rigori"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche dell'ultimo periodo dei biancocelesti: "Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima. Probabilmente non siamo più spensierati e sereni. Abbiamo delle difficoltà oggettive, in più qualche svista arbitrale ci ha penalizzato. Noi però dobbiamo essere più forti di tutti. Domani sarà molto difficile. Gli episodi non sono girati a nostro favore, dobbiamo metterci del nostro per farli tornare verso di noi. Non siamo stati neanche fortunati con i rigori, ne abbiamo avuti tre contro nelle ultime tre partite".