Lazio, Inzaghi: "Qualificazione da sogno. La soddisfazione? Domani ve lo potrei dire"

La Lazio pareggia 2-2 con il Bruges ma festeggia lo stesso la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco le parole di Inzaghi in conferenza stampa all'Olimpico:

Mister, dove la mette questa soddisfazione?

"Probabilmente solo domani ti potrei rispondere. È un grande passo e inaspettato. Il giorno del sorteggio avevo questa speranza, sognavo di passare. Dopo venti anni la Lazio è riuscita a tornare tra le sedici migliori in Europa. Una grande soddisfazione, meritatissima. Giusto godersi questa soddisfazione con tutti i ragazzi".

Come spiegare la sofferenza negli ultimi minuti?

"La partita si era messa bene, per un'ora abbiamo dominato e giocato un grandissimo calcio. L'unico neo è non aver segnato il terzo gol, poi giocavamo contro una squadra che non aveva niente da perdere. Il 2-2 per come è nato era evitabile. Abbiamo sofferto, ma sulla qualificazione non c'è nulla da dire".

Ha influito la vittoria contro il Dortmund?

"Con quella vittoria siamo partiti subito bene, sicuramente ci ha dato molta fiducia. Qualificazione meritata, adesso testa e cuore al campionato".

Sulle sostituzioni:

"Avrei dovuto fare prima i cambi. Luis Alberto, Leiva e Immobile stanno giocando sempre. Già alla fine di primo tempo gli ultimi due avevano delle problematiche, dovevo farli uscire. Volevo fare il 3-1, purtroppo non c'è riuscito. Hanno dato il cuore ma non erano in perfette condizioni fisiche. Speriamo siano al top per la prossima".