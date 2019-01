Lazio, Inzaghi: "Qualificazione meritata, potevamo vincerla prima"

Fonte: Fcinternews.it

E' Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per analizzare davanti ai giornalisti il passaggio in semifinale di Coppa Italia ottenuto dai suoi battendo l'Inter ai rigori. Ecco le sue parole: "Ai ragazzi avevo chiesto una partita di personalità e l'hanno fatta. Se non avessimo trovato questo Handanovic avremmmo vinto prima. Quel rigore al 120' ha fatto sì che andassimo ai rigori, ma la qualificazione è meritata".

Tre semifinali consecutive, che soddsfisazione c'è?

"E' importante perché ne ho fatte tre qui e 3 in Pimavera, dove ho vinto due volte e perso in semifinale proprio con l'Inter. E' un ottimo traguardo, poi avremo il Milan. Ma ora pensiamo al campionato. Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, a quelli che hanno giocato e a chi non è sceso in campo. Dovevamo vincerla prima, ma abbiamo trovato un Handanovic che ha parato tutto".

Squadra titolare e non turnover.

"Era importante, chi ha giocato domenica mi ha dato risposte. C'era tanta gente che meritava di giocare".

Episodio del rigore.

"Non mi va di commentare, non mi era mai capitato di vedere un penalty al 122' e un'espulsione tolta. Per quanto riguarda la mia espulsione, è giusta perché sono entrato in campo nell'occasione di Caicedo".