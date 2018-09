Lazio, Inzaghi: "Queste partite sembrano semplici, ma non è così"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio acciuffa i primi tre punti del suo campionato con la vittoria di misura sul Frosinone. Queste le parole di Simone Inzaghi a Radio Rai: "Probabilmente dovevamo sbloccarla prima, ma i ragazzi sono stati bravi, abbiamo trovato una squadra ben allenata. Siamo riusciti a segnare ad inizio secondo tempo e abbiamo tenuto la porta involata, dovevamo centrare la vittoria e l'abbiamo ottenuta, sono contento. Queste partite sembrano scontate e semplici, ma non è così. Penso si sia vista una bella squadra, il Frosinone non ci ha lasciato tanti spazi, fino al gol abbiamo avuto problemi. Immobile unico centravanti? Ho un giocatore come Caicedo, viene criticato per il gol sbagliato a Crotone, da vice-Immboile si è sempre fatto rispettare, abbiamo Correa da inserire, adesso l'unica cosa che conta è migliorare la condizione e tornare a vincere".