Lazio, Inzaghi: "Questo week-end uno spot per il calcio italiano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"C'era un po' di sconforto finale, come è giusto che sia. Probabilmente era destino, oggi avremmo meritato di più e abbiamo creato tanto. Ma di fronte avevamo di fronte un Crotone che si giocava le sue chance salvezza ed è venuto fuori un pari che non è servito a nessuno. Speriamo possa servire a entrambe domenica prossima". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky, dopo il pareggio maturato questo pomeriggio allo Scida contro il Crotone, un risultato che non è servito ai biancocelesti per blindare il quarto posto.

Avete creato tante occasioni.

"Un allenatore quando vede la propria squadra creare 5-6 occasioni è contento, Caicedo nel primo tempo doveva calciare prima e poi ha colpito una traversa clamorosa. Inoltre, il colpo di testa di Milinkovic-Savic al 90esimo: credo in questi due anni e mezzo ne abbia fatti dieci e trasformati in gol nove. C'è un po' di delusione, ma adesso bisognerà ritrovare forze ed energie".

Sta subentrando un po' di ansia da Champions?

"No, non credo. La squadra l'ho vista molto bene in campo. Dopo il gol del 2-1 siamo diventati un po' frenetici, ma abbiamo comunque trovato la rete del pareggio. Avremmo potuto realizzare anche il 2-3, ma non è arrivato. Ora tra sette giorni giocheremo dinanzi ai nostri tifosi che nemmeno oggi ci hanno lasciati soli: all'Olimpico saranno tantissimi e in quel contesto ci giocheremo la Champions contro l'Inter".

Ti fanno più arrabbiare i gol sbagliati o quelli subiti?

"Dopo l'1-0 potevamo chiuderci nella nostra metà campo, ma a me non piace una squadra così. Questo prodotto è il risultato della mentalità che ho dato alla squadra. Certo, ci sono stati errori individuali, ma la squadra avrebbe meritato il 2-3. Speriamo domenica di regalare questa Champions strameritata ai nostri tifosi".

Il vostro è stato davvero un calendario complicato.

"E' vero, ma questo fine settimana credo sia stato davvero uno spot per la Serie A. Abbiamo visto ciò che ha fatto ieri sera il Sassuolo e la sfida di oggi dello Scida, due partite senza calcoli giocate a mille".