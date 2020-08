Lazio, Inzaghi: "Rammarico è quella gara con l'Atalanta con 7 assenze. Rinnovo? Ne parleremo"

Simone Inzaghi, allenatore della Laziol, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Spiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l'Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere, volevamo arrivare terzi. Ma c'era un po' di nervosismo, mi è successo tante altre volte. Ora è tutto tranquillo. Finiamo al quarto posto, una posizione che avremmo potuto migliorare per come eravamo piazzati prima della sosta. Ma nulla toglie al campionato dei ragazzi. Abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma, avversari molto attrezzati. Siamo insieme da 4 anni, dobbiamo migliorare dove potremo. Dovremo cercare di fare un ottimo cammino in Champions e ripartire nel modo giusto".

Ti sei chiarito con Gattuso? "Non c'è nessun problema, anche se non ci siamo ancora incontrati. Capitano queste cose. In queste giornate si sono visti tanti scambi di opinioni. C'era stato qualcosa tra un suo collaboratore e un mio collaboratore, ma sono cose che si risolvono a fine partita".

A che punto sei con il rinnovo di contratto? "Innanzitutto dovevamo finire, ora ci sarà tempo per parlarne. L'obiettivo era finire nel migliore dei modi questa stagione. Venivamo da tre vittorie consecutive perché avevamo di nuovo quasi tutti gli effettivi. Eravamo tornati ad essere squadra. Stasera potevamo fare meglio. Avevamo tenuto bene il campo nel primo tempo contro il Napoli, una grandissima squadra che è agli ottavi di Champions. Dovevamo entrare diversamente nella ripresa, non dovevamo prendere quel calcio di rigore. Ci incontreremo col direttore e col presidente serenamente, vedremo ciò che accadrà".

Qual è il rammarico più grande? "Io penso che nella settimana di Bergamo sono andato lì senza 6-7 giocatori, di cui 5 titolari. E' normale che qualche problema potessimo risentirne, mi sono ritrovato senza diversi giocatori importanti. Il rammarico è non aver potuto giocare alla pari degli altri dopo la pausa".