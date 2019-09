Lazio, Inzaghi responsabilizza Milinkovic-Savic: prima da capitano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic indossa la fascia di capitano nell’esordio stagionale della Lazio in Europa League. Il serbo, nelle ultime ore finito al centro delle critiche della piazza dopo la sconfitta di Ferrara, si riprende la squadra per mano con i gradi da leader in campo. Inzaghi ha tutta l’intenzione di responsabilizzarlo nei confronti della squadra e per "anzianità" il serbo è comunque il più meritevole del grado di capitano: nel blocco dei titolari, Sergej è quello con più anni di militanza in biancoceleste.