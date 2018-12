© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino ricorda la partita dell'anno scorso, terminata 1-3 per i granata concoda polemica: "L'anno scorso ci ricordiamo tutti Lazio-Torino dove dovevamo avere un rigore, invece fu espulso Immobile. Ce ne ricordammo bene per la partita di ritorno che facemmo molto bene. Certo, ai fini della classifica quella sconfitta ci costò tanto".