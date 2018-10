Lazio, Inzaghi: "Ricordiamo lo scorso anno. De Vrij? Lo farei rigiocare"

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia del match contro l'Inter è intervenuto in conferenza stampa.

Che sapore ha questo Lazio-Inter? "Una partita molto importante per noi, sappiamo quello che è successo il 20 maggio. Lo terremo ben presente, fu una partita dominata per 75', poi nell'ultimo quarto d'ora perdemmo partita e qualificazione in Champions. Dovremmo prepararla come tutte, facendo attenzione a ciò che è successo".

Una vendetta sportiva? "Normale che ci sia un'attenzione particolare. Abbiamo avuto poco tempo e l'abbiamo preparata però come tutte le altre, sappiamo che l'Inter sia costruita per vincere lo scudetto. Lo abbiamo dimostrato negli anni, con tantissima concentrazione possiamo giocarcela ad armi pari".

Vi manca vincere in campionato con una big? "Veniamo da un'ottima partita a Marsiglia, i francesi sono paragonabili alle migliori del nostro campionato, sono costruiti per vincere la Ligue 1. Abbiamo concesso poco o nulla, siamo stati organizzati, potevamo segnare di più. Poi una volta subita la punizione di Payet siamo ripartiti subito. Ha fatto crescere l'autostima, possiamo migliorare ancora".

Una prova di maturità domani? "Abbiamo già avuto sfide importanti, come quella con la Fiorentina. A Parma era importante, giovedì serviva una grande partita dopo il ko di Francoforte. Siamo stati bravi, ma dobbiamo guardare avanti. Ai fini della classifica sarà un match importante".

Come si sceglie il partner di Immobile? "Intanto bisognerà vedere come stanno i calciatori che hanno giocato giovedì. Abbiamo speso tantissimo, ma avevo in testa solo quella partita la mattina stessa. Leiva non ci sarà, dovrò valutare Immobile e Caicedo, devo valutare lo stesso Badelj. Ho tanti giocatori, se mancherà qualcuno troverò una soluzione. Giocare partite intense ravvicinate è difficile, qualcosa sarò costretto a cambiare".

Sta sfruttando il ricordo dell'anno scorso per caricare? "L'ho spiegato prima, al di là dei filmati dell'anno scorso farò vedere ciò che abbiamo fatto a Marsiglia. L'Inter è forte, ha un bravissimo allenatore. Sta facendo un ottimo lavoro. Dovremo tenere presenti gli errori del 20 maggio. Ma l'Inter ribaltò anche per meriti suoi".

Sul centrocampo? "Ho ancora due allenamenti, oggi pomeriggio e domani mattina. Ho qualche giocatore affaticato, dovrò valutare Immobile e Berisha, lo stesso Caicedo che però ieri ha dato sensazioni positive. Badelj aveva avuto un problemino, penso di recuperarlo. Per Immobile e Berisha dovremo valutare oggi. Ci saranno dei cambiamenti. Impiegare quella formazione a Marsiglia era un rischio da correre".

Domani torna de Vrij... "Non solo de Vrij, tornerà Keita e anche Candreva. Mi hanno dato tanto, ho dato tanto rispetto a loro e ne ho ricevuto altrettanto. Li rivedrò con piacere seppur con un'altra maglia, mi hanno aiutato tantissimo come allenatore".

La Lazio può migliorare? "Dobbiamo crescere, lo sappiamo. I nostri risultati passano attraverso il campo, abbiamo davanti cinque corazzate difficili da superare. L'anno scorso, non solo per colpe nostre, non siamo arrivati all'obiettivo. Vogliamo arrivare tra le prime quattro. Anche le altre squadre sono state costruite benissimo".

A destra chi gioca? "Ho l'imbarazzo della scelta, Caceres è da valutare, ha fatto una partita dispendiosa. Patric e Marusic sono in un buon momento, sceglierò domani".

Più grave il fallo di De Vrij su Icardi o la mancata vittoria a Crotone? "Nessuna delle due. Ora si parla della partita con l'Inter e a Crotone, senza pensare che avremmo dovuto avere almeno 6-8 punti in più in classifica. Quelle due partite non avrebbero avuto senso in un'altra situazione. Poi ci sono i demeriti nostri e la bravura dell'Inter che ci ha creduto".

Come si ferma Icardi? "Insieme a Immobile e Dzeko è tra i migliori attaccanti della Serie A, senza dimenticare anche Higuain e CR7. Ogni squadra ha un giocatore importantissimo davanti. Ora sta aiutando anche la squadra fuori dall'area, dentro sarà un sorvegliato speciale".

L'Inter vinse su due corner. Sta studiando qualche rimedio sui calci d'angolo? "È una squadra fisica, hanno tanti colpitori. Cercheremo di porre dei rimedi, in quella partita famosa soffrimmo molto sui calci piazzati".

La scelta di de Vrij titolare la rifarebbe? Il regolamento dovrebbe cambiare per evitare queste situazioni? "A priori rifarei sicuramente la stessa scelta. De Vrij penso abbia dato il 100% con la Lazio, si è macchiato di un rigore che poteva avvenire ogni domenica. Purtroppo è successo all'ultima. Nei primi due anni de Vrij mi ha dato tantissimo, è un bravo ragazzo, lo rivedrò con piacere così come Keita e Candreva, lo ripeto. Il regolamento dovrebbe comunque cambiare, quello è stato un caso limite, ci siamo giocati un posto Champions nell'ultima partita proprio con loro. Abbiamo visto ciò che è successo, bisogna cercare di non far accadere queste cose anche in futuro".