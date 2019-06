Lazio, Inzaghi rimane. Lotito: "Juve? Nessun contatto, solo voci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non entro nel merito del vero o non, contatti diretti io non ne ho mai avuti. Quello che conta è aver creato un’armonia ed aver messo le basi per una nuova organizzazione volta al miglioramento della squadra". Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito -

oltre a confermare la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina - ha parlato anche degli ipotetici accostamenti di questi giorni tra lo stesso tecnico biancoceleste e la Juventus: "Ripeto, da parte nostra non c’è stato alcun braccio di ferro, sono voci mediatiche usate per strumentalizzare in senso negativo. La dialettica ed il confronto ci devono essere, come in ogni famiglia, ci siamo chiariti ed abbiamo ricreato una carica psicologica giusta. Ora potremo affrontare una nuova stagione con uno spirito diverso”