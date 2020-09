Lazio, Inzaghi riprova il 3-4-3: con il tridente la suggestione Callejon assume un senso

Di nuovo il 3-4-3. Come accaduto sabato scorso a Frosinone, anche ieri contro il Benevento Simone Inzaghi ha adottato, nella ripresa, la variante tattica dello schema di riferimento. Immobile al centro, Correa più spostato a sinistra e Caicedo dall'altra parte: un tridente non largo, con gli esterni sulla linea laterale, ma molto stretto per permettere il dialogo tra le varie punte. Un sistema molto sbilanciato in avanti, che potrebbe prevedere anche un tridente atipico, con magari uno tra Luis Alberto o Milinkovic in posizione più avanzata.

Nonostante il modulo sia solo un numero, come dicono sempre gli allenatori, questa novità può essere molto indicativa anche per il mercato. Perché assume un senso logico e concreto la voce che vede la società biancoceleste interessata a Callejon, esterno offensivo svincolatosi dal Napoli. Da Formello sono arrivate le classiche smentite, va detto, ma c'è anche chi assicura che Lotito (ieri assente allo stadio) si stia muovendo in prima persona per chiudere la trattativa per un contratto da 3 milioni di euro. Lo spagnolo di 33 anni, che ha lo stesso agente di Reina, sarebbe utile anche come quinto di destra, oltre che nel trittico offensivo. Qualità dunque, ma duttilità tattica ed esperienza internazionale, necessaria in un gruppo giovane impegnato in Champions per la prima volta.