Lazio, Inzaghi ritrova i suoi due registi: Leiva e Cataldi sono pronti per ripartire

vedi letture

In gruppo, fin dall'iniziale riscaldamento, a più di una settimana di distanza dall'ultima volta. Ieri Inzaghi ha ritrovato i suoi registi, Lucas Leiva e Danilo Cataldi, tornati a pieno regime dopo alcuni acciacchi (per il brasiliano infiammazione al ginocchio destro, un affaticamento invece per l'azzurro). E può sorridere perché a otto giorni dalla sfida di campionato con l'Atalanta può contare sul reparto di centrocampo - che molti giudicano essere il migliore della Serie A - al completo. Sabato scorso, nella prima partitella undici contro undici, non c'era nessuno dei due e il tecnico ha adattato Parolo e André Anderson come play bassi davanti la difesa.

Parolo lo ha già fatto anche in passato quel ruolo, ma con Leiva e Cataldi a disposizione Inzaghi può dormire sonni tranquilli. Rispetto alle prime 26 giornate di campionato, nelle quali ha giocato il 15% dei minuti totali, il classe '94 romano nei prossimi mesi sarà impiegato con più continuità. Perché si è guadagnato credibilità e rispetto, a suon di buone prestazioni, e poi perché Leiva non potrà garantire la presenza fissa in campo ogni 72 ore. Ha 33 anni e lo scorso 4 aprile si è operato in artroscopia al ginocchio destro: verrà centellinato e utilizzato nelle sfide cruciali, quelle in cui servirà personalità ed esperienza. Qualità che l'ex Liverpool - ieri in gol nella partitella finale (2-1) - ha da vendere. Qualità che sono essenziali per provare a raggiungere un obiettivo ambizioso come lo scudetto.