Lazio, Inzaghi ritrova Leiva e Acerbi per la sfida col Genoa: oggi si sono regolarmente allenati

Secondo giorno di lavoro per la Lazio dopo le vacanze natalizie. I biancocelesti mettono nel mirino il Genoa e per la trasferta di domenica 3 gennaio Inzaghi ritrova Leiva e Acerbi: dopo i rispettivi infortuni, anche oggi i due calciatori si sono allenati in gruppo senza problemi. Differenziato per Lulic a Formello, mentre erano assenti Correa, Parolo, Fares e Luiz Felipe. Domani prevista una seduta mattutina, l'ultima del 2020.