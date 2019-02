© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha parlato anche degli episodi arbitrali: "Il rosso a Marusic? Espulsione inventata e forzata. Anche Vazquez, su Milinkovic nel primo tempo, meritava già il rosso. Gli arbitri però non devono essere alibi, così come gli infortuni. Senza giocatori importanti, abbiamo comunque giocato alla grande. Il rigore su Lulic? Mi sembrava netto, è stato sbilanciato dal difensore".