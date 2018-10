Lazio, Inzaghi: "Salvo i primi 20 minuti. Poi l'arbitro ha chiuso la gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko in Europa League contro l'Eintracht Francoforte (4-1), il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha mosso anche qualche critica nei confronti della direzione di gara dell'arbitro Gözübüyük: "Salvo i primi 20 minuti del primo tempo, dove abbiamo fatto cose discrete come il gol. Poi abbiamo commesso gravi ingenuità, prendendo un gol da calcio da fermo dopo tre minuti, che era evitabile. L'espulsione di Basta nei minuti di recupero bisognava evitarla. In 10 contro 11 eravamo rientrati bene nella ripresa, sfiorando il 2-2. Poi l'arbitro secondo me ha chiuso la partita perché Correa non era da rosso diretto, ma casomai da ammonizione. Ho rivisto l'episodio in tv".