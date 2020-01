Lazio, Inzaghi: "Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match con la Cremonese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole riportate dal sito ufficiale del club: "Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia: abbiamo vinto l’ultima edizione, ma in passato abbiamo giocato una finale con la Juventus nel 2017 e disputato una semifinale nel 2018 con il Milan. Vogliamo ricominciare al meglio il nostro percorso in Coppa Italia con una gara da approcciare nel miglior modo possibile".

Sugli indisponibili: "Dobbiamo avere voglia di vincere a prescindere dall'avversario che affronteremo e dalla manifestazione in cui ci misureremo: abbiamo qualche problema dopo la prestazione impegnativa si sabato scorso. Stefan Radu, Senad Lulic, Joaquin Correa e Jordan Lukaku non prenderanno parte alla partita con la Cremonese. Domani ci sarà la rifinitura e poi deciderò l'undici da schierare".

Sul 'collega' Rastelli: "Rivedrò con piacere Massimo Rastelli, è stato importante per me perché giocavamo spesso in attacco insieme a Piacenza, mi serviva molti assist. È un tecnico molto preparato e molto bravo, le sue squadre sono sempre molto organizzate. Ritroverò con piacere anche Simone Palombi che con me è cresciuto molto a livello giovanile ed insieme abbiamo vinto molto. Denis Vavro tornerà tra i convocati dopo 40 giorni di assenza, non è pronto per giocare e continueremo a monitorarlo nei suoi progressi".