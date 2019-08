© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia bene il campionato della Lazio grazie alla vittoria contro la Sampdoria per 3-0 a Marassi. Un risultato che rende bene l'idea della prestazione fornita dalla squadra di Inzaghi che, nonostante sia solo la prima giornata di campionato, sembra già essere in forma; un ottimo avvio quello della truppa biancoceleste con il tecnico che non nasconde la propria ambizione di raggiungere un posto Champions: "Bisogna dare obiettivi; dopo una Supercoppa e una Coppa Italia dobbiamo arrivare nelle prime 4. Sarà dura e difficile; dobbiamo rimanere tranquilli, non farne un'ossessione ma vogliamo migliorarci perché abbiamo qualità. Derby? Sappiamo che siamo agli inizi, abbiamo cominciato bene e domenica c'è subito il derby. Sappiamo quello che vale, sono due partite particolari e sappiamo quanto ci tenga la nostra gente. Sono stati al nostro fianco e domenica saranno il 12° in campo" sono state le sue parole a Rai Radio 1. Un match dominato dalla Lazio tanto che Inzaghi non ha mai dubitato dei suoi: "Ero tranquillo perché vedevo la squadra in palla. Audero è stato bravissimo, ha fatto due grandi interventi ma avevamo approcciato bene la gara. In questi 4 anni mi sono abituato, della Lazio se ne parla sempre poco ma abbiamo dimostrato con i trofei di interpretare bene le annate. Ci sono molte squadre più chiacchierate di noi, ma se non parlano di noi a me cambia poco "ha concluso il tecnico laziale.