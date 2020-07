Lazio, Inzaghi: "Sconfitta che pesa per la classifica. Ora testa al Lecce"

È una sconfitta che pesa per la classifca. Ad ammetterlo è il tecnico della Lazio Simone Inzaghi al termine del match perso contro il Milan: “È una sconfitta che pesa per la classifica, ma avevamo delle difficoltà oggettive. In più non siamo stati fortunati negli episodi chiave: nel primo tempo abbiamo preso gol su autorete, un altro su rigore. Quando potevamo riaprirla abbiamo preso il terzo gol, che ha chiuso la partita. Noi non molleremo niente, cercheremo di recuperare gente che adesso non ci può aiutare. Dobbiamo guardare avanti, alla partita di martedì a Lecce”, le parole a DAZN.

Qui l’intervista completa.