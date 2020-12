Lazio, Inzaghi: "Sconfitta dura da digerire. Calendario? Improponibile, è una gara di sopravvivenza"

La Lazio perde per 3-2 contro il Milan, ma non esce ridimensionata dal confronto contro i rossoneri. Ne è convinto Simone Inzaghi che, ai microfoni di Sky Sport, commenta così il match: "Sconfitta difficile da digerire perchè siamo stati padroni del campo per lunghi tratti. Questo è il calcio. Siamo venuti a San Siro con grande personalità a fare un'ottima gara, ma in queste partite non puoi permetterti due errori come abbiamo fatto noi", le sue parole.

Come mai ha cambiato Immobile e Milinkovic?

"I cambi di Immobile e Milinkovic sono cambi di natura fisica. Siamo alla decima partita in 23 giorni, è una gara di sopravvivenza la nostra come quella di tutte le altre squadre. C'è un calendario improponibile e volevo salvarli da un infortunio che giocando con questi ritmi è ricorrente".

Un voto all'anno della Lazio?

"Grandissimo voto. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo tornati in Champions superando il girone, ci manca qualche unto in campionato come era normale fosse, ma credo che giocando con questa personalità i punti li recupereremo".