Lazio, Inzaghi: "Scudetto? Ci vuole equilibrio. Vittoria meritata"

Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1:

Che vittoria è questa?

"Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto una gara concentrata, sviluppando un grande gioco, potevamo fare qualche gol in più, abbiamo sofferto il giusto e la vittoria è ampiamente meritata".

C'è una concorrente in più per lo Scudetto?

"Ma no, noi dobbiamo essere ambiziosi, guardare avanti, veniamo da 8 vittorie, è un momento importante, dobbiamo guardare noi stessi con equilibrio, siamo fiduciosi ma io lo ero anche a ottobre, perché vedevo una squadra che giocava, proponeva e sapevo che sarebbero arrivati i risultati".



E' arrivata la maturità di questa squadra?

"E' il quarto anno, ho preso la squadra fuori dall'Europa, sono tre anni che andiamo in Europa, abbiamo vinto una Supercoppa, una Coppia Italia, perso una qualificazione in Champions all'ultima giornata, abbiamo sempre spinto, abbiamo sempre dato, chiedere di più è difficile e spero che spingano ancora perché io e il mio staff chiediamo tanto".



Meriti anche tu i complimenti...

"I protagonisti sono sempre loro, io ho un staff di 10 persone che mi aiutano e chi va in campo sono i ragazzi".

Vi siete arroccati in difesa nel primo tempo?

"No, ci siamo abbassati il giusto quando giochi contro dei giocatori bravi tecnicamente ma credo che abbiamo sofferto il giusto e penso che abbiano sofferto più loro".