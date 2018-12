Lazio, Inzaghi: "Secondo gol in fuorigioco, c'era il guardalinee a 5 metri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match perso contro l'Eintracht Francoforte. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi non avrebbero meritato la sconfitta per quello che si è visto in campo. Il primo gol di Gacinovic è stato bellissimo, il secondo era fuorigioco e fallo di mano con il guardalinee a 5 metri. I ragazzi hanno messo in campo quello che abbiamo preparato, ho avuto le risposte che volevo".

Come si può migliorare a livello di mentalità? "C'è sempre da migliorare, è un dato di fatto. Oggi abbiamo difeso, non abbiamo fatto calciare gli avversari. È un lato che dobbiamo migliorare, se dovevamo perdere meglio stasera".

Come definiamo questa Europa League? "Sono 32 squadre, essendo arrivati secondi non avremo un sorteggio semplice. Sarà un sorteggio complicato, ma volevamo passare il turno. Ora ci concentriamo sul campionato, lunedì vedremo".

Luis Alberto e Correa? "Hanno tenuto la squadra corta. Volevo una risposta dopo Cipro, dovevamo riscattare quella gara. Stasera è stata fatta la prestazione, serviva più concentrazione. Il gol di Gacinovic ci ha complicato la serata, ma ho avuto le risposte che cercavamo".

Lucas Leiva? "Vogliamo recuperarlo. Volevo dargli minutaggio questa sera. Insieme al ragazzo abbiamo deciso di non rischiare. È un giocatore importante, ci è mancato tanto. Quando ci sono delle ricadute bisogna avere pazienza. Abbiamo dei validi sostituti, ora vedremo come reagirà il ragazzo".