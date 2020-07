Lazio, Inzaghi: "Sette punti per il nostro primo Scudetto. Poi ragioneremo gara dopo gara..."

"Penso che questi ragazzi stiano disputando una stagione grandissima, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Per il nostro primo Scudetto manca poco, mancano sette punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Dobbiamo prima pensare alla qualificazione matematica in Champions, e poi ragionare partita dopo partita". A dirlo è Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida contro il Milan valida per la 30esima giornata di Serie A.



Nelle prossime 4 gare avete un calendario più agevole rispetto a quello della Juventus. Potete accorciare prima del big match?

"Non lo so, ci sono troppe variabili. Tutte queste gare ravvicinate a orari difficili, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita e al di là dei calendari tutte le gare sono insidiose in Serie A".

