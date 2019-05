Lazio, Inzaghi si gioca tutto. Per la successione, De Zerbi o Miihajlovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto o niente. Simone Inzaghi, spiega Il Messaggero, si gioca la stagione e il futuro nei prossimi due incontri. Cagliari e Atalanta in campionato, Milan in finale di Coppa Italia: Claudio Lotito è stato chiaro, senza Europa League la panchina salta.

Gli scenari futuri: per Inzaghi, c'è soprattutto il Milan, con Leonardo che lo stima e lo ha messo ai primi posti del post-Gattuso. C'è alla finestra anche la Juve, ma nonostante i buoni rapporti con Fabio Paratici è una via complicata. Per la Lazio, invece, i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Inzaghi sono quelli di Roberto De Zerbi e Sinisa Mihajlovic. Dipende tutto (o quasi) dall'Europa.