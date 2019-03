© foto di Federico Gaetano

Queste le riflessioni di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel post-partita della vittoria in casa dell'Inter ai microfoni di Radio Rai: "I ragazzi son stati bravi, giocavamo contro una squadra molto forte davanti a 65mila persone che l'incitavano. In una partita così devi concedere qualcosa per forza: centralmente abbiamo permesso poco. Qualche cross ma portieri e difensori sono stati attenti. Tutte le volte che faccio partire Caicedo dalla panchina mi dispiace. Quando è uscito Correa ha fatto vedere lo spirito che voglio vedere, dialogando con Immobile. Siamo in ritardo, dobbiamo recuperare terreno. In Italia ogni partita è difficile, e con così tanti viaggi e spostamenti non si lavora nel modo giusto. Dobbiamo recuperare energie per Ferrara, poi penseremo a quella dopo".