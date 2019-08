© foto di Federico Gaetano

A margine del sorteggio dei gironi di Europa League, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste del girone in cui la sua squadra è stata sorteggiata: "Siamo stati inseriti in un girone difficile, ma molto affascinante. Affronteremo squadre che stanno facendo benissimo nei loro rispettivi campionati. Sarà comunque emozionante giocare in Europa League".