Lazio, Inzaghi sicuro: "Con l'inserimento dei nuovi faremo un grande campionato"

Dopo il pareggio contro l'Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Si riparte da una Lazio di carattere che ha pareggiato meritando, potevamo fare anche di più ma giocavamo contro una grande squadra e sapevamo che avevamo problemi numerici. Con l'arrivo dei nuovi anche quest'anno faremo un grande campionato. Il calendario forse è più impegnativo della scorso anno, dobbiamo crescere, inserire giocatori importanti e tra 15 giorni sarà diverso. Infortunati? Hanno avuto problemi, avremo questo giorni per recuperare forze e energie. Acerbi? Penso che Acerbi non stupisce più, dà tutto in campo in qualsiasi ruolo e risulta tra i migliori. E' stata una gara intensa giocata bene, contento per il carattere e l'orgoglio che hanno mostrato i miei ragazzi".