© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Cluji, queste le sue prime parole: "È una partita d'Europa League, dove la nostra qualificazione è appesa a un filo. Fino a che la matematica non ci condanna, faremo di tutto per andare avanti. Siamo in questa situazione per colpa nostra e anche per fattori esterni, contro il Celtic sull'1-1 c'era un rigore netto su Immobile che avrebbe potuto cambiare il percorso. Sappiamo però che avremmo dovuto fare molto meglio".